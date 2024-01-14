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Afyonkarahisar'da Çalınan Koyunlar Yakalandı

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Afyonkarahisar'da bir çoban, yanında çalıştığı sürü sahibinin 70'e yakın koyun ve koçunu çalarak sattı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) başarılı takibi sonucunda çoban otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da yanında çalıştığı sürü sahibinin 70'e yakın koyun ve koçunu çalarak satan çoban Jandarma Suç Araştırma Timi'nin ( Jasat ) başarılı takibi sonrası otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, kent merkezine bağlı Bostanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. (63) isimli şahıs jandarmaya başvurarak 70'e yakın koyun ve koçunun çalındığı belirterek yardım istedi. A.G., ifadesinde olayı bir ay önce işe aldığı çoban E.Y.'nin gerçekleştirmiş olabileceğini ve ondan şüphelendiğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen JASAT dedektifleri E.Y.'nin olay sonrası kayıp olduğunu belirledi. İncelemelerine devam eden ekipler E.Y.'nin Suldandağı ilçesinde bir otelde kaldığını tespit etti. Gözaltına alınan E.Y.'nin bir çok suçtan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.

E.Y., sorgusunda hayvanları çaldığını kabul ederek, hayvanları G.A.(34) ve M.Y. (38) isimli şahıslara sattığını itiraf etti. Şahısların ağılına baskın düzenleyen JASAT ekipleri yaptıkları aramada çalınan koyunları buldu.

Olay sonrası E.Y., gözaltına alınırken, G.A. ve M.Y. isimli şahıslar hakkında ise 'suç eşyasını satın alma veya kabul etme suçundan' ifadeleri alınacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

JASAT Hırsızlık Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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