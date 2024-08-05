Afyonkarahisar'da Çalınan 23 Büyükbaş Hayvan Isparta'da Bulundu

Afyonkarahisar'da çalınan 23 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Isparta'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde 15-27 Temmuz tarihleri arasında 23 büyükbaş hayvan çalındı. Hırsızlık olayına ilişkin Yalvaç Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan hayvanlar Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Karayaka köyü ve Yalvaç ilçesine bağlı Terziler köyünde bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.D., yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ISPARTA