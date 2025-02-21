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Afyonkarahisar'da Büyükbaş Hayvan Yemi Yüklü Tır Şarampole Devrildi

Afyonkarahisar'da Büyükbaş Hayvan Yemi Yüklü Tır Şarampole Devrildi
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Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvan yemi yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olayda yaklaşık 25 ton yem çevreye saçılarak ziyan oldu. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da büyükbaş hayvan yemi yüklü tır kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, olayda yaklaşık 25 ton yem çevreye saçılarak ziyan oldu.

Olay, Emirdağ ilçesi Gözeli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M., yönetimindeki 42 PM 021 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Olayda sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayda tırın dorsesinde taşıdığı yaklaşık 25 ton hayvan yemi ise çevreye saçıldı. Yemin büyük bir kısmının ziyan olduğu belirtildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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