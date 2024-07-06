Afyonkarahisar'da Bulunan Yaralı Cüce Yarasa Koruma Altına Alındı

Afyonkarahisar'da bir avukatın işyeri önünde bulduğu cüce yarasa tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Sandıklı ilçesinde avukat Fatma Nur Türker işyeri önünde bulduğu yaralı cüce yarasayı cam kavanozda koruma altına alarak durumu Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Avukat Türker, yaralı olarak bulduğu yarasanın daha sonra cüce yarasa olduğunu öğrendiğini ifade ederek; "İşyerimin önünde yerde hareketsiz bir şekilde gördüm. Muhtemelen gece bir yere çarparak düşmüş. Sandıklı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine durumu bildirdim. Sağolsunlar kısa süre içerisinde gelerek yarasayı aldılar. Bakım ve kontrolleri için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) yarasanın teslim edileceğini söylediler. İlgileri için ekiplerimize teşekkür ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR