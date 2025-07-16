Afyonkarahisar'da Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'da Buğday Tarlasında Yangın Çıktı
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Şuhut ilçesindeki bir buğday tarlasındaki yangın, çevredeki tarlalara sıçramadan güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm ekin zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında 2 dönümlük ekin zarar görürken, yangın çevresindeki diğer tarlalara sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Olay, Şuhut ilçesi Halaç Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarındaki buğday tarlasında dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler adeta zaman karşı bir yarış vererek yangın çevresindeki diğer ekili alanlara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangın ekipler yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü. Olayda yaklaşık 2 dönüm ekili alanın zarar gördüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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