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Afyonkarahisar'da Bozulmuş Etiketsiz Sucuk Operasyonu

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Jandarma, Afyonkarahisar'da sosyal medyadan satılan bozulmuş ve etiketsiz 214 kilogram sucuk ele geçirdi. İki şahsa toplamda 146 bin TL ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve etiketsiz olarak sosyal medyadan satılan 214 kilogram sucuk ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına gelen insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş, etiketsiz sucukların sosyal medya üzerinden satışı yapıldığı yönünde ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler ardından Erenler Mahallesi'nde depo olarak kullanılan bir adrese baskın düzenledi. İl Tarım Müdürlüğü Gıda Denetim ekiplerinin de bulunduğu baskında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 128 bin TL olan 214 kilogram sucuk ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıslara 146 bin TL idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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