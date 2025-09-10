Afyonkarahisar'da Boşandığı Eşini ve Kayınvalidesini Öldüren Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir saat önce boşandığı eski karısı ve kayınvalidesini öldürüp baldızını ve bacanağını yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T., isimli şahıs sabah erken saatlerde boşandığı eşi Kübra Türkan ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., yanında bulunan tabanca ile eski eşi Türkan, annesi Elvida Karadeniz ve baldızı A.Ç.'nin üzerine ateş açtı. Açılan ateşte 3 kadın vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. M.T., ardından tabanca ile eski bacanağı R.Ç.'nin de kafasına vurarak yaraladı. Silah seslerinin ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Ancak Türkan ve Karadeniz yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren M.T., ise bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen cinayet zanlısı M.T., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR