Afyonkarahisar'da Boş Bir Araziye Erkek Cesedi Bulundu

Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan A.A.'ya ait olduğu belirtilen erkek cesedi, Anıtkaya köyü Söğütçük mevkiinde boş bir arazide bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cinayet ihtimali araştırılıyor.

Afyonkarahisar'da boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Şahsın 2 gündür kayıp olarak aranan A.A., olduğu belirtildi.

Olay, kent merkezine bağlı Anıtkaya köyü Söğütçük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri aldığı bir ihbar üzerine harekete geçerek bölgede dün gece kazı çalışması yaptı. Yapılan kazı sonrası erkek bir şahsa ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede şahsın 2 gün önce Fethibey Beldesinde bir anda ortadan kaybolan A.A.'ya ait olduğunu tespit etti. Şahsın cansız bedeninin yapılan otopsi sonrası ailesine telsim edildiği ve kılınan namaz sonrası Fethibey belde mezarlığında toprağa verildiği kaydedildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor. - AFYONKARAHİSAR