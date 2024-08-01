Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Biyogaz Tesisi İşçilerinden Birisi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bir biyogaz tesisinde yaşanan olayda gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan 5 işçiden biri tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar'da bir biyogaz tesisinde yaşanan olayda gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan 5 işçiden biri tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olay, Küme Evler Mevkisi'ndeki bir biyogaz tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biyogaz tesisinde çalışan 5 işçi, atık depolama alanında gazdan etkilenerek rahatsızlandı. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gazdan etkilenen 5 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Hastanede tedavileri devam eden işçilerden Hamit Ulu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz işçi İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyünde gerçekleştirilen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

 YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title