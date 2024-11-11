Afyonkarahisar'da Bitki Koruma Ürünleri Denetimi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bitki koruma ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca bakanlığımız talimatı doğrultusunda 2024 yılı Bitki Koruma Ürünü Piyasa Kontrolü amacıyla numuneler alınarak kalite kontrol analizleri için yetkili laboratuvara gönderildiği belirtildi. Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise "Ayrıca denetim ekiplerimiz tarafından bitki koruma ürünleri üzerinde bulunan karekod ile sistem üzerinden ürünlerin kontrolleri yapılmıştır. Denetim ekiplerimiz tarafından bayilerimizin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri, yasaklı olan aktif maddelerin işyerinde bulunup bulunmadığı, son kullanım tarihi geçmiş olan bitki koruma ürünlerinin kontrolü yapıldı" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR