Afyonkarahisar'da Bisiklet Sürücüsü Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, B.H. (41) idaresindeki 03 AEP 671 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 2. kilometresinde Hidayet G'nin (73) kullandığı bisiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hidayet G, kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. - AFYONKARAHİSAR