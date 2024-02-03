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Afyonkarahisar'da Bisiklet Sürücüsü Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, B.H. (41) idaresindeki 03 AEP 671 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 2. kilometresinde Hidayet G'nin (73) kullandığı bisiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Hidayet G, kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hastane Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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