Afyonkarahisar'da Bir Şahıs Karısını Silah Zoruyla Kaçırdı

Afyonkarahisar'da bir şahıs kısa süre önce ayrı yaşamaya başladığı karısını silah zoruyla kaçırdığı iddiasıyla aranmaya başlandı.

Olay, İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K., aralarında sorun olan kocası A.K. ile bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. İhsaniye ilçesindeki baba evine sığınan S.K. ile konuşmak için giden A.K., iddiaya göre karısı S.K.'yı silah zoruyla 38 plaka sayılı bir otomobile zorla bindirerek kaçırdı. Aile üyelerinin haber vermesi üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler İhsaniye ilçesinden Afyonkarahisar kent merkezine geliş yönü olan Erenler Mahallesi'nde güvenlik önlemi alarak aracı beklemeye başladı. Ekiplerin A.K.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR