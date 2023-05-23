Afyonkarahisar'da bir garip silahlı çatışma

Afyonkarahisar'da boya yapılması için otomobilini bıraktığı oto boyacıda aracının zamanında teslim edilmemesine öfkelenen şahıs ile iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da boya yapılması için otomobilini bıraktığı oto boyacıda aracının zamanında teslim edilmemesine öfkelenen şahıs ile iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

Olay Veysel Karani Mahallesi 2. Küçük Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D.F., (28) isimli şahıs geçtiğimiz 20 Mayıs ta aracının boyasının yapılması için otomobilini sanayi sitesinde bir iş yerine bıraktı. Dün ise M.D.F., aracını almak için arkadaşları H.K.(23), R.A.(25) ve A.A. (32) ile iş yerine gitti. Aracın boyasının yapılmadığını gören M.D.F., ile iş yerindeki arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, H.K. isimli şahıs karşı grubun üzerine tabanca ile iki el ateş açtı. Bu sırada olayı ayırmak isteyen A.C.K. (31) açılan ateşte yaralandı.

Üzerine ateş açılan karşı gruptaki kişilerde H.K.'nın üzerine pompalı tüfekle ateş açınca H.K.'da yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri yaralanan A.C.K.'yı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırırken, diğer yaralı H.K.'nın, ise kendi imkanları ile Çay Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirlendi.

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları titiz çalışma sonrası olaya karıştıkları belirlenen H.K. ve H.A., isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslarrın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. - AFYONKARAHİSAR