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Afyonkarahisar'da bir garip kayıp vakası

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da bir garip kayıp vakası

Afyonkarahisar'da kayıp olarak ihbar bulunulan kadın AFAD ekipleri tarafından evinin bodrumundaki samanların üzerinde uyurken bulundu.

Afyonkarahisar'da kayıp olarak ihbar bulunulan kadın AFAD ekipleri tarafından evinin bodrumundaki samanların üzerinde uyurken bulundu.

İlginç olay Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Döğer beldesinde meydana geldi. Fatih mahallesinde yaşayan K.A. isimli kadın yakınları tarafından evinde bulunamayınca jandarmaya ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri arama köpekleri ile birlikte kadını aramaya başladı. 3 saatlik bir aramanın sonunda kayıp kadın evinin bodrumundaki saman çuvallarının üzerinde uyurken bulundu. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Fatih AFAD 3. Sayfa Haberler

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