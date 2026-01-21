Haberler

Apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Afyonkarahisar'da bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olay, kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi Aşağı Ambaryolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede bulunan 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangının ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

