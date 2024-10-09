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Afyonkarahisar'da Bilişim Dolandırıcılığı: 158 Bin TL'lik Vurgun

Afyonkarahisar'da Bilişim Dolandırıcılığı: 158 Bin TL'lik Vurgun
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Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri üzerinden 158 bin 700 TL'lik dolandırıcılık yapan B.Ç., düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri üzerinden 158 bin 700 TL'lik dolandırıcılık yapan şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalanırken, ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, polisi arayan bir vatandaş banka hesabına izinsiz erişim sağlana hesabında bulunan 158 bin 700 TL tutarındaki paranın başka bir hesaba aktarıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler ardından olayın şüphelisi B.Ç.'nin peşine düştü. Ekipler ardından Adana'da yaptıkları operasyon ile şahsı yakaladı. Operasyonda şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüpheli şahıs yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Operasyon 3-sayfa Ekonomi Polis Hukuk Suç

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