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Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 4 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı. İddiaya göre, merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşanan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi bıçakla yaralandı. Jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı ve tutuklama kararı çıkarıldı.