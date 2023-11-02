Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 4 şüpheli tutuklandı
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Afyonkarahisar'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı. İddiaya göre, merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşanan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi bıçakla yaralandı. Jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı ve tutuklama kararı çıkarıldı.
Afyonkarahisar'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, merkeze bağlı Işıklar beldesinde 31 Ekim'de H.K, aralarında husumet bulunan D.K, R.K, Y.K. ve R.K. ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda H.K. bıçakla yaralanıp darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
H.K, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, şüpheliler D.K, R.K, Y.K. ile R.K'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.