Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayda bıçaklanarak yaralanan kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Polis ekipleri olayın faili olarak bir şahsı gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, kent merkezi Nazmi Saatçi mahallesinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilen S.S. (27) isimli şahsın bıçakla yaralandığı fark etti. Ardından harekete geçen polis ekipleri yaptıkları incelemede olayın faili olarak S.G. (23) isimli şahsı gözaltına aldı. Olayda bıçaklanarak yaralanan S.S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR