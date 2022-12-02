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Afyonkarahisar'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar dün meydana gelen kavgada bıçakla ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan şahıs tüm müdehaleye rağmen hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar dün meydana gelen kavgada bıçakla ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan şahıs tüm müdehaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Afyonkarahisar'da Kadınana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin T. (36) kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Engin T., boynundan bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne sevk edilen Engin T. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olay ilgili çalışma başlatırken, Engin T.'yi bıçaklayarak kaçan şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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