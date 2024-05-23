Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da beton mikseri ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada, beton mikseri ile traktör çarpıştı ve biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde beton mikseri ile traktörün çarpıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., yönetimindeki 20 AGU 886 plakalı beton mikseri henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen V.Ö.'nün kullandığı 03 AGD 723 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte F.Ş., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralılardan F.Ş.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız

 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

 Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor

 Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı

Pasaport ve kimlik bırakarak güven sağladı! 81 gün konakladığı otelin ücretini ödemeden kaçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title