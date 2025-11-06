Afyonkarahisar'da Beklenen Yağmur Yağışı Başladı
Kentte beklenen yağış öğle saatlerinde başladı. Güne kapalı ve soğuk havayla başlayan Afyonkarahisar'da beklenen yağış sabah saatlerinde başladı. Etkili olan yağış hazırlıksız yakalanan bir çok vatandaşın zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa