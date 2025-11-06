Haberler

Afyonkarahisar'da Beklenen Yağmur Yağışı Başladı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarıları sonrası beklenen yağmur öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Güne kapalı ve soğuk havayla başlayan kentte, yağış nedeniyle birçok vatandaş zor anlar yaşadı.

Afyonkarahisar'da meteorolojinin uyarıları sonrası beklenen yağmur yağışı öğle saatlerinde başladı.

Kentte beklenen yağış öğle saatlerinde başladı. Güne kapalı ve soğuk havayla başlayan Afyonkarahisar'da beklenen yağış sabah saatlerinde başladı. Etkili olan yağış hazırlıksız yakalanan bir çok vatandaşın zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

