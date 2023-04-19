Afyonkarahisar'da bayram tatili boyunca 2 bin 55 polis görev yapacak

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında bayram tatili boyunca 2 bin 55 personel görev alacak.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı'nı güven ve huzur içinde geçmesi için bir dizi tedbir alındı. Bayram tatili boyunca kentte polis tarafından özellikle vatandaşların yoğun oldukları yerlerde denetimler yapılacağı kaydedildi. Tatil boyunca resmi, sivil ve trafik polislerinde oluşan toplamda 2 bin 55 personelin görev alacağı ve havadan da dron ile denetim yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, emniyette en fazla trafik ekiplerinin görev alacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR