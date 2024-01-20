Afyonkarahisar'da banka kartı kullanma suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da başkasının banka kartlarını kullanarak yarar sağlama suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranana şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde hakkında 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suç kaydı ile 5 yıl hapis cezası bulunan T.B. (61) isimli şahıs Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde yakalandı.

Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR