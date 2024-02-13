Afyonkarahisar'da Banka Kartı Dolandırıcısı Yakalandı

Afyonkarahisar'da başkasına ait banka kartlarını kullanarak yarar sağlama suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan C.Y.'nin peşine düştü. Şüpheli şahıs Işıklar beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR