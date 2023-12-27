Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 160 bin adet üzerinde bandrol bulunmayan doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 160 bin adet üzerinde bandrol bulunmayan doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uluköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri A.O.K., isimli bir şahsın kullandığı kamyoneti takibe alıp ardından durdurdu. Araçta yapılan aramada 16 adet koli içerisinde 8 bin adet şeffaf poşetlere doldurulmuş toplam 160 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Olayın ardından A.O.K., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title