Afyonkarahisar'da Balkonunda Kenevir Yetiştiren Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da evinin balkonunda kenevir yetiştirerek esrar elde eden bir şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sandıklı ilçesinde Y.G., isimli şahsın evinin balkonunda kenevir yetiştirdiği yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler eve baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 46 kök kenevir, 361 gram esrar, 30 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet kenevir öğütme aparatı ele geçirdi.

Olayın ardından şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR