Afyonkarahisar'da Bağ Evinde Ölü Bulunan Adamın Ölümünde Şüpheli Durum Yok

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir adamın bağ evinde ölü bulunması üzerine yapılan ön otopside herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirlendi.

Afyonkarahisar'da 67 yaşındaki bir adam bağ evini bahçesinde oğlu tarafından ölü bulundu. Yapılan ön otopside şahsın ölümünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi.

Olay, Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geceleri koyu otlatan bu yüzdende gündüzleri evine gelen V.E. (67) isimli şahıs dün öğle saatlerinde evine gelmedi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen şahsın oğlu E.E. (41) babasının aramak için koyun otlattığı bölgeye gitti. Bir süre babasını arayan E.E., kendilerine ait Karataşlar mevkiindeki bağ evine gittiğinde babası V.E.'yi bahçede yerde hareketsiz yatarken buldu. E.E., ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından V.E.'nin cansız bedeninin morga kaldırdı. Şahsın yapılan ön incelemesinde ise herhangi şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR