Afyonkarahisar'da Baba ve Oğul Uyuşturucuyla Yakalandı, Anne 26 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyor

Afyonkarahisar'da baba ve oğlu ellerindeki yüzlerce uyuşturucu hapla yakalanırken baskın yapılan adresteki annenin ise uyuşturucu satışı başta olmak üzere 8 ayrı suçtan 26 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde yaşayan baba S.G. (48) ile oğlu E.G.'nin (18) evlerinde uyuşturucu bulundurdukları ve satacakları yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyerek eğitimli narkotik köpekleri ile arama yaptı. Aramada 106 adet uyuşturucu hap ile 52 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirdi. Baskın yapılan adrestekilerin yapılan kimlik sorgulamasında kendisini F.İ. olarak tanıtan kadının ise yapılan GBT sorgulamasında S.G.'nin eşi E.G. olduğu ve 'hırsızlık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından' toplamda 8 ayrı suçtan 26 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - AFYONKARAHİSAR