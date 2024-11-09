Afyonkarahisar'da Atık Sular Tarımsal Sulamada Kullanılacak

Afyonkarahisar'da alternatif su kaynaklarıyla yeniden kazanım süreci çerçevesinde kentteki atık sularının tarımsal sulamada kullanılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal su seferberliğine yönelik su verimliliği çalışmalarımız kurumlarımız arası iş birliği toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Ulusal su seferberliği su verimliliği çalışmaları çerçevesinde suyun etkin ve tasarruflu kullanılması ile alternatif su kaynaklarıyla yeniden kazanım süreci kapsamında ilimiz atık sularının tarımsal sulamada kullanılmasına yönelik çalışmalar kurumlarımız arası işbirliği ile başlatılmıştır.

Bu alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulan komisyon marifeti ile yatırımı DSİ tarafından gerçekleştirilen ilimiz atık su arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suyun merkez ilçe Karaaslan köyü ve çevresindeki 9 bin dekarlık alanda tarımsal sulamada kullanılmasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda süreç içerisinde değişik zamanlarda analizleri yapılmış ve yapılmaya devam eden arıtılmış atık suyun tarımsal sulama kullanılmasına yönelik kriterler, uygulama yöntemleri ve ürün desenine yönelik görüşler ortaya konulmuştur" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR