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Afyonkarahisar'da Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi
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Afyonkarahisar Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında, güvenlik ve kamu düzeni konularında değerlendirmeler yapıldı.

Afyonkarahisar Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında, güvenlik ve kamu düzenine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Afyonkarahisar'da güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı asayiş toplantısı, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tolga Yağan ve İl Göç İdaresi Müdürü Buğra Totan katıldı. Toplantıda il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik alınacak önlemler de ele alındı. Vali Yiğitbaşı, toplantıda yaptığı değerlendirmede kamu düzeninin korunmasına yönelik kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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