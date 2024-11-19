Afyonkarahisar'da Asayiş Toplantısı Gerçekleşti

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, kentin huzur ve güveninin sağlanması noktasına emniyet ev jandarma teşkilatının yoğun bir mesai ile çalıştığını ifade etti.

Vali Yiğitbaşı başkanlığında Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Emin Topçu, Halil İbrahim Küpeli, Ercan Kıyaslı, Bülent Ermiş, Erdal Yanık katılımıyla Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda özellikle son günlerde kent merkezinde gerçekleştirilen 'şok' uygulamaların sonuçları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının kentte yapılması düşünülen denetimlerin ayrıca planlaması da yapıldı. - AFYONKARAHİSAR