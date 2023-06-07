Afyonkarahisar'da asayiş toplantısı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik makamında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Rıza Çalışır, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel katıldı. Toplantıda kent genelinde kolluk güçleri aracılığı ile gerçekleştirilen çalışmalar ele alındı. Toplantıda polis ve jandarma tarafından ilerleyen günlerde yapılacak denetimlerin planlanması yapıldı. - AFYONKARAHİSAR