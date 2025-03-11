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Afyonkarahisar'da Asayiş Denetimlerinde 12 Ruhsatsız Tabanca ve 54 Bıçak Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Asayiş Denetimlerinde 12 Ruhsatsız Tabanca ve 54 Bıçak Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 12 ruhsatsız tabanca ile 54 bıçak ele geçirildi. Emniyet ekipleri, 9 bin 806 şahıs sorguladı ve toplam 20 kişiyi yakaladı.

Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 12 ruhsatsız tabanca ile 54 bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 3-9 Mart tarihleri arası huzur ve asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimin ardından yapılan yazılı açıklamada ise "Denetimlerde 9 bin 806 şahıs sorgusu, 2 bin 566 araç sorgusu yapılmış, aranması olan şahıslara yönelik olarak yapılan yakalama çalışmaları neticesinde hapis cezası bulunan 9 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 11 şahıs olmak üzere toplam 20 şahıs yakalanmıştır.

Yapılan uygulama ve kontrollerde 6 adet tabanca, 4 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 54 adet bıçak ve 25 adet fişek, 2,3 gr uyuşturucu madde, 2,3 gr uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu madde, 67 adet uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Toplamda 84 şahsa ve 38 araca idari para cezası uygulanmıştır.

Ele geçen 54 adet kesici ve delici alet (bıçak) ile ilgili olarak 54 şahsa idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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