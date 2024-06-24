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Afyonkarahisar'da Arazi Aracı Refüje Girdi, 2 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

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Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, taklalar atan arazi aracı refüje girdi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası araç vinç yardımıyla kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da taklalar atarak refüje giren arazi aracındaki 2 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Ümraniye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 EC 363 plakalı arazi aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç taklalar atıp ardından refüje girerek durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi şans eseri olayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası devrilen araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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