Afyonkarahisar'da Aranan Üç Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan hapis cezalarıyla aranan 3 şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 10 ay hapis cezası bulunan G.Ş. isimli şahıs Sultandağı ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.B. isimli şahıs İhsaniye ilçesinde ve kasten yaralama suçundan 1 yıl 9 ay 27 gün hapis cezası bulunan O.F. isimli şahıs ise Şuhut ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR