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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yol Kontrolünde Yakalandı

Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yol Kontrolünde Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, 5 yıl hapis cezasıyla aranan Y.Ç. isimli şahıs yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 5 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Sülümenli beldesinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan bir araçtakilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Yapılan sorgulamada araçta bulunan Y.Ç., isimli şahsın farklı suçlardan 5 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahıs gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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