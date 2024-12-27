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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan E.A. isimli şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi. E.A., fuhuşa teşvik suçundan arandığı için tutuklandı.

Afyonkarahisar jandarma ekipleri hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede, hakkında bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan E.A isimli şahıs Salar beldesinde ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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