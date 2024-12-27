Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar jandarma ekipleri hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede, hakkında bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan E.A isimli şahıs Salar beldesinde ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR