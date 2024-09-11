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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 2 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Şahsın nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 2 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde S.T., isimli şahsın nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından 2 ayrı suç kaydı ile 2 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler S.T.'yi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma

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