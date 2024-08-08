Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 6 yıl 5 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde S.B., isimli şahsın nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması suçunda kaydı 6 yıl 5 ay 25 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR