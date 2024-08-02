Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde 4 ayrı suç kaydı bulunan K.C., isimli şahsın hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ve alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçundan' 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 7 bin 200 TL adli para cezası ile arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR