Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Ö.D. isimli şahsın 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesinde yakaladı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR