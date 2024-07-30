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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Şahsın 'hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan aranma kaydı olan beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı birden fazla kişi tarafından birlikte gece vakti yağma' suçundan arandığı belirlendi. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde D.K. isimli şahsın 'hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan aranma kaydı olan beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı birden fazla kişi tarafından birlikte gece vakti yağma'

suçundan 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sinanpaşa ilçesi Kılıçarslan beldesinde yakaladı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3.Sayfa Güncel Haberler

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