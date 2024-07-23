Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından Emirdağ ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde M.M.E., isimli şahsın cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığını tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR