Afyonkarahisar'da aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen kolluk devriyesinde; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. isimli şahıs Bayat'ta yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam ettireceğini bildirdi. - AFYONKARAHİSAR