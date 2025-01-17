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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Uyuşturucu İle Yakalandı

Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Uyuşturucu İle Yakalandı
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Gece vakti silahla yağma suçundan 11 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile aranan G.Ç. Afyonkarahisar'da 326 içimlik sentetik uyuşturucu ile yakalandı. Ekipler, şüphelinin saklandığı adrese baskın gerçekleştirerek uyuşturucu maddesi ve diğer araç gereçleri ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da 11 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs 326 içimlik sentetik uyuşturucu ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler birden fazla kişi ile gece vakti silahla yağma suçundan 11 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan G.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şahsın kent merkezinde saklandığını tespit eden ekipler ardından şüphelinin adresine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 326 içimlik sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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