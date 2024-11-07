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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.Y., jandarma ekiplerinin takibi sonrası yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede A.Y., isimli şahsın yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İscehisar ilçesinde yakalayarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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