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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Polis Tarafından Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda E.H. isimli şahsın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan arandığı tespit edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde E.H. isimli şahsın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından yapılan takip sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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