Afyonkarahisar'da aranan şahıs polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Silivri 5. Asliye Ceza Mahkemesi ve Bolu Yerel İlamat Masasınca bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan iki farklı dosyadan 4 yıl hapis cezası ve ifadesine yönelik aranma kaydı bulunan H.B.'nin (38) yakalanması için çalışma başlatıldı. Cumhuriyet mahallesinde polis tarafından yakalanan şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından şahsın adliyeye sevk edileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR