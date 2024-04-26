Afyonkarahisar'da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde İ.T. isimli şahsın kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyünde gerçekleştirdikleri operasyonla İ.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR