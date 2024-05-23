Afyonkarahisar'da aranan kadın jandarma tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan kadın jandarma tarafından köyde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde F.T., isimli kadının kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler yaptıkları takip sonrası kadını Emirdağ ilçesi, Eşrefli köyünde yakaladı.

Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR