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Afyonkarahisar'da aranan kadın jandarma tarafından yakalandı

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Afyonkarahisar'da kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından aranan bir kadın, jandarma ekipleri tarafından köyde yakalandı. Kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan kadın jandarma tarafından köyde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde F.T., isimli kadının kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler yaptıkları takip sonrası kadını Emirdağ ilçesi, Eşrefli köyünde yakaladı.

Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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